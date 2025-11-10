Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este lunes volvieron a causar inundaciones y emergencias en el sector de Villa Campestre, en jurisdicción de Puerto Colombia, afectando la movilidad y el acceso a varios conjuntos residenciales.

De acuerdo con los vecinos, las calles quedaron completamente anegadas y el agua ingresó a viviendas y parqueaderos, ocasionando pérdidas materiales y bloqueos en conjuntos como Taboga, Yaraguay y La Herradura. Los residentes aseguran que el problema se repite con cada aguacero debido al colapso del sistema de drenaje pluvial, situación que —según denuncian— no ha tenido solución por parte de las autoridades locales.

“Hemos reportado en varias oportunidades esta problemática y no hemos obtenido una respuesta definitiva de la Alcaldía de Puerto Colombia”, expresó Luz Noguera, habitante del sector desde hace 45 años.

Los residentes atribuyen el agravamiento de las inundaciones a las obras de ampliación de la carrera 51B, que —aseguran— modificaron el curso natural de las aguas lluvias, generando acumulaciones en zonas residenciales.

Mientras tanto, los habitantes reclaman acciones urgentes para mitigar el impacto de las precipitaciones y una solución estructural que evite que cada temporada de lluvias se convierta en una emergencia recurrente.