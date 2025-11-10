La estrategia de vivienda, impulsada por la Gobernación del Atlántico, pretende convertir al departamento en territorio de propietarios con su programa institucional ‘Mi Casa Bacana’. Hasta la fecha, se han entregado 9.000 títulos en el Atlántico.

En articulación con la Subsecretaría de Vivienda, la Alcaldía Municipal de Manatí y la Superintendencia de Notariado y Registro, la Gobernación del Atlántico entregó a las primeras 100 familias del municipio de Manatí —de un total de 500 que se encuentran beneficiadas— el título de propiedad de las viviendas que han habitado por décadas.

Se espera que más de 30.000 titulaciones de predios se otorguen en los próximos cuatro años, así como el mejoramiento de 10.000 viviendas en el departamento.

“Es el título de mi vivienda que he obtenido, gracias a Dios, con el esfuerzo de mi trabajo”, aseguró Bibiana Fontalvo, una de las beneficiarias.

Por su parte, Rocío Jiménez, subsecretaria de Vivienda de la Gobernación del Atlántico, destacó la importancia jurídica y social del beneficio de vivienda: “Hoy dignificamos vidas en este municipio; le damos seguridad jurídica, porque más de 500 familias podrán decir: ‘Esta vivienda me pertenece’, y tendremos acceso a los mejoramientos de vivienda teniendo este título de propiedad”, detalló Jiménez.