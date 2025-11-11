Regañado ha salido el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras sus recientes acusaciones en contra de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, luego de que la togada ordenara el allanamiento de la residencia del alto funcionario ubicada en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Ahora fue el mismo alto tribunal el que llamó a la mesura a Benedetti que tildó a la magistrada de “loca y delincuente”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, rechazó este tipo de señalamientos y le recordó al ministro que existen mecanismos jurídicos para presentar los reproches a las decisiones que ese despacho tome.

“La Corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del Ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, leyó el magistrado Tejeiro.

En ese sentido, indicó que el llamado de ese alto tribunal es a la “prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas” y que sea la mesura “el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones”.

Igualmente, el presidente de la Corte, subrayó la importancia de desescalar el lenguaje de Benedetti y evitar la ofensa como forma de expresión pública. “El respeto en las expresiones, el tono prudente y el diálogo constructivo son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la convivencia democrática”, cerró.

Benedetti Villaneda tiene actualmente varios procesos activos en la Sala de Instrucción de esta corporación, una de esas la tiene la magistrada Lombana y se centra en los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en los que incurrió el hoy ministro cuando ejercía como senador de la República con Fonade.

La Procuraduría General de la Nación a través de la apertura de una investigación también buscará resolver si el exdiplomático vulneró o no normas disciplinarias por los duros ataques que contra la magistrada.

A esto, Benedetti también respondió reclamándole al procurador general, Gregorio Eljach, sobre dichas pesquisas y sobre poca prioridad que, según explicó, ha tenido su caso en esa entidad.

“Señor Procurador, en cuestión de horas me abren una investigación preliminar. Yo llevo TRES AÑOS esperando a que le abran una investigación preliminar a la Lombana, por hechos que la misma Sala de Instrucción denominó una clara extralimitación de sus funciones y sigo esperando una apertura preliminar ¿Por qué, señor Procurador, no tengo acceso a la administración de justicia?”, dijo en su cuenta de X.