Después de décadas sin misiones tripuladas hacia la Luna, la NASA está lista para dar un paso histórico con el lanzamiento de Artemis II.

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Los astronautas regresarán al entorno lunar y representa una fase clave dentro del ambicioso plan de exploración espacial de la agencia.

La cuenta regresiva ya comenzó en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde todo está preparado para un despegue que podría producirse en cuestión de horas si las condiciones lo permiten.

The countdown begins.



Teams at @NASAKennedy have arrived to their stations at the Launch Control Center. We are about 48 hours from the launch of the Artemis II mission around the Moon. https://t.co/PqaR8eyxu4 pic.twitter.com/shEs8WWtWP — NASA (@NASA) March 30, 2026

Artemis II será el primer viaje tripulado del nuevo programa lunar, utilizando el potente cohete Space Launch System junto con la nave Orion. Este sistema ya fue probado sin tripulación en 2022, pero ahora enfrentará su desafío más importante: transportar seres humanos.

A bordo viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, Christina Koch como especialista de misión y Jeremy Hansen, representante de Canadá, quien realizará su primer vuelo espacial.

CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE A bordo viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, Christina Koch como especialista de misión y Jeremy Hansen, representante de Canadá, quien realizará su primer vuelo espacial.

La misión tendrá una duración aproximada de diez días. Durante ese tiempo, la tripulación no aterrizará en la superficie lunar, sino que realizará una órbita alrededor del satélite.

El principal objetivo será evaluar el funcionamiento de la nave en condiciones reales del espacio profundo, incluyendo sistemas vitales como soporte de vida, navegación y comunicaciones.

NASA El principal objetivo será evaluar el funcionamiento de la nave en condiciones reales del espacio profundo, incluyendo sistemas vitales como soporte de vida, navegación y comunicaciones.

Los astronautas alcanzarán una distancia récord desde la Tierra, algo que no ocurre desde la época del programa Apolo.

Al finalizar el recorrido, la cápsula regresará para amerizar en el océano Pacífico, completando así una prueba fundamental para futuras misiones.

La fecha y hora del lanzamiento de Artemis II

La NASA tiene previsto el despegue de Artemis II para el miércoles 1 de abril. Empezará la transmisión desde las 6:45 a.m. hora en Colombia. Pero el acto iniciará a las 3:45 p.m.

El evento será transmitido en directo a través de distintas plataformas oficiales de la NASA.

X @NASA La NASA alista el lanzamiento de Artemis II, la misión que hará historia con cuatro astronautas

Los usuarios podrán seguir la misión mediante servicios digitales, redes sociales y transmisiones en vivo, con acceso a imágenes tanto del interior de la nave como del ascenso del cohete.