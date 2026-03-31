El actuar de algunos hinchas del Huachipato chileno en el último duelo en su casa contra jugadores del Carabobo, equipo venezolano, por la Copa Libertadores, provocó que la Conmebol sancionara a su equipo.

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La Unidad Disciplinaria de la Conmebol decidió aplicar al club chileno una multa de 100 mil dólares, los que serán descontados de los ingresos por competiciones internacionales, y deberán disputar sus próximos dos partidos internacionales como local sin público.

Hay que recordar que el organismo que rige el fútbol sudamericano abrió un expediente disciplinario por acusaciones de racismo y xenofobia. Una de las denuncias fue realizada por el lateral venezolano Alexander González, quien difundió un video en sus redes sociales en el cual se escucha a parte de la hinchada cantar la frase “el veneco tiene hambre”.

La entidad argumentó que el club chileno infringió el artículo 12.2 del Código Disciplinario, relativo al comportamiento de los hinchas, y el acápite 15.2 del mismo documento, vinculado a insultos de carácter racial.

“Hoy hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay una madre, un hijo o una abuela haciendo esfuerzos por ver triunfar a ese ser”, publicó González en su video.

Agregó: “A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menospreciar y de forma educada, que hoy sin ofender fuimos muy superiores dentro de la cancha”.