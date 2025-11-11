En la tarde de este martes 11 de noviembre el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, confirmó el fallecimiento del menor de 15 años que fue atropellado por un taxista en estado de embriaguez en la noche del sábado 8 de noviembre cuando transitaba por una calle del barrio Santa Rita, localidad San Cristóbal, en Bogotá.

Se trata de Karol Stepanía, quien había resultado gravemente lesionada en el fatal siniestro.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”, dijo el funcionario.

Vale mencionar, que este lunes las autoridades de salud de la ciudad indicaron que la menor de 15 años se encontraba en proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica.

Karol Stepanía, era una de los cuatro menores que resultaron gravemente heridos tras el accidente. Hasta el momento, los menos de 4 meses, 7 años y 12 años permanecen en centros asistenciales.

Conductor fue enviado a la cárcel

José Eduardo Chalá Franco, de 55 años, el conductor del vehículo tipo taxi que arrolló a 11 personas – entre ellas 4 niños de cuatro meses, 7 años, 12 años y 15 años – en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, fue enviado a la cárcel.

El juez 45 de Control de Garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Chalá Franco, quien estaba tras el volante al momento del grave accidente, que causó la muerte de Karol Stepanía.

El conductor fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

Según las víctimas, Chalá, que registró grado dos de alicoramiento, conducía a alta velocidad y perdió el control del taxi al arrollar a 11 personas en la calle 47 Sur con carrera 6, en el sector de La Sierra, al suroriente de Bogotá.