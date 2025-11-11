José Eduardo Chala, el taxista que estado de embriaguez arrolló a 11 personas en la noche del sábado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad San Cristóbal, en Bogotá, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías.

Leer más: “Mantenía tomando”: amigo de taxista que atropelló a 11 personas San Cristóbal, al sur de Bogotá

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso cuestionó la versión que el conductor entregó, en la que supuestamente aseguró que solo había consumido cuatro cervezas previo al fatal accidente de tránsito, en el que resultaron con lesiones graves cuatro niños de 4 meses, 7 años, 12 años y 15 años.

Fiscalía General de la Nación/Cortesía José Eduardo Chalá Franco, de 55 años, el conductor del vehículo tipo taxi que arrolló a 11 personas en Bogotá.

De acuerdo con el fiscal Hernando Rozo: “no fueron solamente esas cuatro cervezas, sino posiblemente una mayor cantidad de licor, nivel de embriaguez positivo. No uno ni dos sino nivel tres”.

Lea también: Piden a Procuraduría suspender al ministro del Interior por referirse a la magistrada Lombana como “loca” y “demente”

En la diligencia, el representante de la Fiscalía relató a detalle las lesiones sufridos por algunos de los menores, especialmente sobre Martín y Estefanía, los hermanitos que luchan por su vida en el hospital Santa Clara.

“Bastaría comprender lo que en este momento están sufriendo los padres de estos dos niños, quienes, desafortunadamente, corresponden a un mismo hogar. Padres que, más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se encuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año y estas fechas navideñas reencontrándose con esta cruda y triste realidad”, sostuvo.

Lea además: Video: bomberos salvaron a un perro atrapado durante un incendio gracias a las cámaras de seguridad

Además, el fiscal argumentó que José Eduardo Chala habría decidido conducir en estado de embriaguez pensando que “como soy yo, a mí no me pasa”.

“Y es como soy yo, a mí no me pasa; como yo tengo experiencia, a mí no me pasa; como yo lo he hecho antes y he consumido licor manejando, a mí no me pasa nada: ese es el imaginario y es muchas veces lo que motiva, desafortunadamente, estas decisiones absurdas que llevan a estos resultados tan drásticos”, expresó.

En la audiencia se logró a ver al conductor con lesiones en el rostro, al parecer, causados por el fuerte impacto.

El taxista fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

Lea también: Armando Benedetti acudirá a la Corte IDH para denunciar a la magistrada Cristina Lombana tras allanamiento a su casa

Las autoridades de salud de la ciudad indicaron que “una menor de 15 años se encuentra en proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios correspondientes a este tipo de diagnóstico médico. Un menor de 7 años está recibiendo manejo bajo protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general”.

Y hay una tercera menor, de 12 años de edad, que se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y trauma de tejidos blandos.