Un incendio que se registró en un local comercial del barrio Villa Nueva, comuna 10–La Candelaria, activó un amplio operativo de emergencia en Medellín.
La rápida detección del fuego fue gracias a las cámaras de videovigilancia del Sistema Integrado de Seguridad que permitió que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, junto con la Policía Nacional, llegaran al sitio en cuestión de minutos para evitar una tragedia.
Durante la intervención, los bomberos realizaron un emotivo rescate de un perro que se encontraba atrapado dentro del establecimiento y logró ser sacado con vida tras varios minutos de maniobras.
El animal, que presentaba signos de asfixia, fue atendido en el lugar con oxígeno suministrado mediante una máscara especial, además de recibir líquidos y alimento.
“Cuando una cámara funciona, salva vidas. Este caso demuestra que Medellín cuenta con un sistema de emergencias de primer nivel, donde cada segundo cuenta para proteger la vida y el bienestar de todos”, afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.
Asimismo, de acuerdo con el reporte oficial, no se presentaron personas lesionadas ni daños estructurales graves. La acción oportuna de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otros negocios del sector.
Minutos después, la propietaria del local llegó al sitio y se reencontró con su mascota. Por su parte, las causas del incendio aún son materia de investigación.