Un incendio que se registró en un local comercial del barrio Villa Nueva, comuna 10–La Candelaria, activó un amplio operativo de emergencia en Medellín.

La rápida detección del fuego fue gracias a las cámaras de videovigilancia del Sistema Integrado de Seguridad que permitió que unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, junto con la Policía Nacional, llegaran al sitio en cuestión de minutos para evitar una tragedia.

Durante la intervención, los bomberos realizaron un emotivo rescate de un perro que se encontraba atrapado dentro del establecimiento y logró ser sacado con vida tras varios minutos de maniobras.

Bomberos salvaron a un canino en Medellín

El animal, que presentaba signos de asfixia, fue atendido en el lugar con oxígeno suministrado mediante una máscara especial, además de recibir líquidos y alimento.

“Cuando una cámara funciona, salva vidas. Este caso demuestra que Medellín cuenta con un sistema de emergencias de primer nivel, donde cada segundo cuenta para proteger la vida y el bienestar de todos”, afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.

El perrito fue auxiliado por los Bomberos

Asimismo, de acuerdo con el reporte oficial, no se presentaron personas lesionadas ni daños estructurales graves. La acción oportuna de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otros negocios del sector.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín rescató a un perrito que quedó atrapado en un local comercial donde se registró un incendio. Al llegar al lugar los rescatistas sacaron el perro que estaba inconsciente y lo reanimaron durante varios minutos, logrando estabilizarlo. pic.twitter.com/RD7QEsDLZ1 — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 11, 2025

Minutos después, la propietaria del local llegó al sitio y se reencontró con su mascota. Por su parte, las causas del incendio aún son materia de investigación.