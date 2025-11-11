Una controversia judicial se abrió en Cali tras la demanda interpuesta contra la Fundación Valle del Lili, una de las clínicas más reconocidas del país, por el tratamiento de reasignación de género practicado a una menor de edad identificada como ‘Laura’.

El caso, radicado el pasado 7 de noviembre ante los juzgados civiles del circuito, señala que el procedimiento se habría realizado sin el consentimiento informado de la paciente ni de sus padres.

Según la demanda, los hechos se desarrollaron entre 2017 y 2020, cuando la joven, entonces de 15 años, inició un proceso médico que incluyó la administración de testosterona, el uso de bloqueadores de pubertad y una cirugía de masculinización pectoral.

‘Le hicieron un diagnóstico apresurado y sin protocolos adecuados’

El abogado Pedro Daniel Contreras, representante de la familia y vocero de la fundación Nueva Democracia, aseguró en diálogo con ‘Blu Radio’ que la clínica actuó sin las condiciones necesarias y con un diagnóstico erróneo.

“A Laura la empiezan a atender antes de que existiera la unidad de género y antes de que los médicos recibieran capacitación. La diagnostican de manera apresurada e irregular, le dan testosterona antes de lo que los protocolos permiten, luego cambian a bloqueadores de pubertad y la inducen a una cirugía de masculinización pectoral”, indicó Contreras.

El jurista agregó que la Fundación Valle del Lili no contaba entonces con un área especializada en reasignación de género y que en ningún momento la familia firmó documentos de autorización.

“Nos sorprendimos cuando vimos que toda la intervención no tenía consentimiento informado. Lo pedimos en varias ocasiones y nunca fue entregado”, afirmó el abogado.

El expediente judicial detalla que Laura fue víctima de abuso sexual durante su infancia, hecho que, según la defensa, no fue considerado por los médicos al diagnosticarla con disforia de género. El abogado sostiene que los profesionales de salud ignoraron el contexto psicológico y los traumas previos de la joven, y que iniciaron un tratamiento irreversible sin cumplir con los estándares internacionales para menores de edad.

La demanda también involucra a tres profesionales que participaron en el proceso médico. La familia solicita una indemnización económica y que se restrinjan este tipo de procedimientos a menores en la institución.

La respuesta de la Fundación Valle del Lili

Frente a los señalamientos, la Fundación Valle del Lili indicó que no ha sido notificada oficialmente de la demanda y que actuará conforme a los procedimientos legales cuando se haga el requerimiento formal.

“Las intervenciones que se hacen en la institución cuentan con evidencia científica y los respectivos consentimientos informados”, respondió la clínica en un comunicado.

La entidad también recordó que no puede divulgar información sobre sus pacientes sin autorización expresa, pero reiteró que todos los procedimientos realizados se ajustan a la normatividad médica y ética vigente.