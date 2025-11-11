El senador republicano Bernie Moreno lanzó una nueva y dura crítica contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de “deshonrar a Colombia” y de haber “imposibilitado” el restablecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el político de origen colombiano aseguró que “mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos”, pero afirmó que el mandatario ha hecho “todo lo posible para impedirlo”.

“Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad; Petro deshonra ese legado”, escribió Moreno.

El republicano agregó que, tras las elecciones presidenciales de 2026, Estados Unidos estará listo para retomar el diálogo con Colombia. “Estados Unidos está listo para ayudar al pueblo colombiano a alcanzar su sueño de un país libre de violencia y corrupción, y lleno de prosperidad para todos sus ciudadanos”, concluyó.

Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos. Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo… — Bernie Moreno (@berniemoreno) November 11, 2025

La ‘Doctrina Trump’ y el origen de la polémica

Las declaraciones de Moreno se producen en medio de una nueva crisis diplomática entre Bogotá y Washington, desatada por la difusión de una fotografía tomada el pasado 21 de octubre en la Casa Blanca, donde un funcionario estadounidense aparece sosteniendo una carpeta con imágenes de Petro y Nicolás Maduro vestidos con uniformes naranjas de prisioneros.

Fotografía revelada por Revista Cambio

El documento, atribuido a Moreno, lleva por título “La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental”, e incluye supuestas medidas contra el mandatario colombiano, como su presunta inclusión y la de su familia en la Lista Clinton.

Tras la publicación de la imagen —revelada por la ‘revista Cambio’—, Petro calificó el hecho como una estrategia política en su contra y ordenó llamar a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña.

Landau también criticó a Petro

Un día antes del pronunciamiento de Moreno, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, defendió las acciones de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico y cuestionó duramente las declaraciones del presidente colombiano.

“Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia, que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es”, dijo Landau durante una rueda de prensa.

El funcionario señaló además que el expresidente Trump considera el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional, e invitó a los países de la región a unirse para combatirlo. “Invitamos a todos los líderes y pueblos a combatir esa amenaza común que tenemos”, expresó.

Petro acusó a Bernie Moreno y a Andrés Pastrana de liderar campaña en su contra

La tensión diplomática aumentó después de que Petro acusara a Andrés Pastrana y a Bernie Moreno de promover una campaña de desprestigio en su contra.

“No nos dejaremos manejar por pedófilos (...). Hablo de Andrés Pastrana, que ha organizado este infundio a través de su amigo Bernie Moreno”, afirmó el mandatario durante un acto de perdón por el exterminio de la Unión Patriótica.

Pastrana respondió calificando las afirmaciones de “calumnias” y advirtió que no se siente intimidado. En paralelo, las declaraciones de Landau y Moreno fueron interpretadas como una señal del creciente distanciamiento político entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño.