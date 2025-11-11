En la noche del pasado sábado 8 de noviembre se registró un grave accidente, en el que 11 personas fueron atropelladas por un taxista en estado de embriaguez. El hecho ocurrió en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. La comunidad aún se encuentra consternada.

Entre las personas arrolladas se encuentran un recién nacido, cuatro menores de edad y dos jóvenes que ahora tienen muerte cerebral.

Un amigo del conductor, identificado como José Eduardo Chala Franco, contó a Caracol Radio detalles sobre el responsable de ese lamentable hecho. El hombre aseguró que Chala Franco “mantenía tomando con amigos”.

Asimismo, indicó que el hombre de 56 años ingería licor cada ocho días, y que aun así “nunca le había pasado nada” en los 45 o 50 años que llevaba conduciendo en esas condiciones. El amigo del taxista, quien no quiso revelar su identidad, señaló además que “la Policía era muy alcahueta, no le decían nada”, y por ello seguía manejando así.

En medio de la entrevista, el hombre relató también que conocía a varias de las víctimas que fueron arrolladas por su conocido, y que “hay uno con las dos piernas fracturadas, los niños están muy mal”.

“Lo único que deseamos o que queremos es que se haga justicia. Aunque esta justicia terrenal no va a devolver ni la salud ni la vida a las personas que afectó, nada volverá a ser igual”, agregó al medio antes citado.

Asimismo manifestó: “Es la realidad, hay que aceptarla. Él tiene que aceptarla, y de una u otra manera le harán ver que cometió un error muy grande”.