El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un arroyo del norte de Barranquilla conmocionó a la comunidad del barrio Villa Country en la mañana de este martes 11 de noviembre.

Residentes del sector alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cadáver en la carrera 59B con 77D.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Barranquilla, la mujer -que aún no ha sido identificada- habría sido arrastrada por la fuerza de la corriente, ya que no presenta signos de violencia.

Hasta el sitio llegó personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía para realizar la diligencia de inspección técnica a cadáver.