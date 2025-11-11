La Policía Metropolitana de Barranquilla informó en la mañana de este martes 11 de noviembre que en las últimas horas logró la captura de un hombre en Soledad por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

De acuerdo el informe, durante uno de los operativos de control en el área metropolitana de Barranquilla, las autoridades lograron interceptar a un hombre de 25 años conocido con el alias de “el Soldadito”.

“Al practicarle un registro personal, se le halló en su poder una granada de fabricación americana. Es de resaltar que está persona presenta anotaciones judiciales por el delito de homicidio”, se lee en el comunicado de la Policía.

El Soldadito y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

“Este resultado es producto de los planes realizados a diario y de la rápida reacción de nuestros uniformados. Continuaremos fortaleciendo los controles en todos los municipios del área metropolitana para garantizar la seguridad y convivencia de los ciudadanos”, declaró respecto a la captura el brigadier general Edwin Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

La Policía Metropolitana de Barranquilla invitó a la comunicad a continuar suministrando información oportuna que permita la captura de personas dedicadas a actividades delictivas, a través de la línea 123 o los números del cuadrante más cercano.