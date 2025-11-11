El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que agentes del CTI de la Fiscalía realizaron una diligencia de allanamiento en su vivienda ubicada en la exclusiva urbanización Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, por orden de la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.

A través de redes sociales, el funcionario del gobierno Petro aseguró que se trata de una “persecución” y “abuso de poder” por parte de la magistrada Lombana, quien lo investiga por un presunto caso de favorecimiento, cuando se desempeñaba como senador de la República.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA", escribió el ministro en su publicación.

¿Quién es la magistrada Cristina Eugenia Lombana Velásquez?

Cristina Eugenia Lombana Velásquez es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II; Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Contratación Estatal en la Universidad Externado de Colombia; Administración Pública en Ecole National D’Administration –ENA-, magíster en Derecho Penal de la Universidad EAFIT y candidata a magíster en Derecho Penal Internacional.

Además, se desempeñó como secretaria privada del Despacho del Fiscal General de la Nación en los años 1995 y 1996.

Lombana también fue jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe.

Asimismo, juez de Instrucción Penal Militar en Medellín ostentando el grado de Mayor. Es reconocida como la primera militar que dejó la institución para pasar a la Corte Suprema de Justicia.

Corte Suprema llama a la “prudencia” a Benedetti

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, rechazó este tipo de señalamientos y le recordó al ministro que existen mecanismos jurídicos para presentar los reproches a las decisiones que ese despacho tome.

“La Corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del Ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones y menoscabar la confianza en la administración de justicia”, leyó el magistrado Tejeiro.

En ese sentido, indicó que el llamado de ese alto tribunal es a la “prudencia y el respeto por la ley y por las entidades legalmente reconocidas” y que sea la mesura “el eje fundamental para preservar la convivencia democrática y la defensa de las instituciones”.

Igualmente, el presidente de la Corte, subrayó la importancia de desescalar el lenguaje de Benedetti y evitar la ofensa como forma de expresión pública. “El respeto en las expresiones, el tono prudente y el diálogo constructivo son pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la convivencia democrática”, cerró.