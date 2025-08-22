Al menos seis personas murieron y más de 50 resultaron heridas este jueves 21 de agosto por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca.

El presidente Gustavo Petro afirmó que el ataque es una “reacción terrorista” del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, contra ese grupo armado.

El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno se reunirá “con las autoridades competentes para diseñar e implementar estrategias contundentes que desmantelen estas redes criminales” como las que cometieron este atentado.

“Convoco a toda la ciudadanía a unirse en esta lucha, porque juntos, con firmeza y resolución, protegeremos nuestra paz y construiremos un futuro sin temor”, agregó el alto funcionario.

Dos capturados por el ataque terrorista

Minutos después del ataque terrorista se conoció que dos hombres fueron capturados. En videos divulgados en redes sociales muestran el momento en que varias personas que se encontraban en la carrera octava detienen a un hombre que presuntamente conducía uno de los camiones que transportaban el material explosivo.

En las imágenes se puede observar como el presunto criminal es arrojado al suelo y golpeado en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con información revelada por ‘El Tiempo’, otro sujeto – que también vestía un overol – fue capturado por estos hechos. Ambos permanecen en una estación de Policía cercana.

Además, señalan que las autoridades adelantan labores de verificación y analizan videos de cámaras de seguridad para establecer la complicidad de los dos capturados con el ataque terrorista.