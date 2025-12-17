La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), realizaron la “entrega digna” de Saulo José Posada Rada, en un homenaje que se llevó a cabo en el barrio San Martín, de Valledupar, mismo lugar de donde salió un 18 de agosto de 2002, al ser llamado para una oferta laboral y nunca más regresó. Fue víctima de una muerte extrajudicial, llamada ‘falso positivo’ por cuenta del Batallón de Artillería N°la Popa.

Inicialmente para la entrega se realizó un acto simbólico, igual que una ceremonia religiosa en la parroquia católica de dicho sector de la ciudad y, por último, su cuerpo fue trasladado al cementerio Jardines del Ecce Homo, para que fuera despedido.

Magistrada de la JEP, Ana Manuela Ochoa, manifestó “estamos en la Jurisdicción junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas buscando otras personas. Y este es sin duda un caso representativo, de unos de los patrones criminales del Batallón La Popa”.

El proceso de este caso inició en agosto de 2024, cuando Saulo fue incluido en el trámite de la medida cautelar emitida en el marco del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, orientada a proteger los cuerpos sin identificar que se encontraban en los cementerios de Valledupar, donde se presume podrían reposar personas desaparecidas, perteneciente al conflicto armado. Y posteriormente recibieron la solicitud formal de búsqueda por parte de la familia de este joven que para la fecha de los hechos tenía 28 años.

De acuerdo con la UBPD, la madre de Saulo, su hermana, sus tías, sus hijos y una prima viajaron desde distintas regiones del país para reencontrarse con él. Saulo era albañil de 28 años, trabajador y querido en su barrio San Martín.

La primera en saber que estaba muerto fue una de sus tías, quien trabajaba en el Hospital Rosario Pumarejo de López, a donde el día de los hechos llevaron a varios supuestos guerrilleros muertos, y al asomarse vio que uno de los cuerpos era el de su sobrino, oponiéndose toda la familia desde un principio que su ser querido estaba vinculado a un grupo insurgente.

Posterior a la entrega digna y a los actos simbólicos, la Diócesis de Valledupar dispuso un osario temporal mientras se finaliza la construcción del Mausoleo de la Memoria para No Olvidar, uno de los proyectos restaurativos ordenados para contribuir a la reparación de las víctimas de desapariciones presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe. Este proyecto hace parte de las sanciones propias definidas en la Sentencia N° 2 de 2025, a cargo de los máximos responsables del Subcaso Costa Caribe, quienes eran militares del Batallón de Artillería N°2 la Popa.

UBPD Entrega digna de Saulo Posada, víctima de 'falso positivo' en Valledupar.

