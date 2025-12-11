En el municipio de Curumaní fue entregada la sede de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, cuya infraestructura fue construida por la Gobernación del Cesar.

Leer más: Hallan dentro de un saco el cuerpo sin vida de niña de tres años reportada como desaparecida en Dibulla

Este claustro universitario en la actualidad ha ido creciendo en cuanto a la población estudiantil, pasando de tener 396 a tener matriculados para iniciar clases en 2026 a 6.000 estudiantes, entre ellos población indígena del Catatumbo, afro, víctimas del conflicto armado, campesinos y población vulnerable.

La edificación está conformada por cuatro pisos que se integran con escaleras y ascensor. En el primer piso quedará la Dirección General, sala de juntas, salón de profesores, oficinas administrativas y una batería de aulas. Incluye servicios de recepción, cuartos técnicos y baterías sanitarias completas (Hombres, Mujeres y Personas con Movilidad Reducida).

En el Segundo y Tercer piso están aulas estandarizadas y cuatro bodegas internas por piso para almacenamiento logístico, además de las respectivas zonas de servicios y cuartos técnicos.

Ver también: “Siempre me he considerado uno de los mejores”: Marlon Torres

Esta universidad fue inaugurada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, quien indicó: “Celebramos la oportunidad de reunirnos aquí, para inaugurar esta universidad, que divide en dos la historia del Centro del Cesar. Este edificio representa un cúmulo de esfuerzos, de sacrificios, de ganas de salir adelante y no detener nuestra marcha, es un símbolo de nuestra esperanza”, expresó.

Asimismo, en el cuarto piso está el área para Bienestar Universitario. Consta de gimnasio equipado, con zonas de calistenia, rumba terapia y pesas; además el cuarto de cámaras, cuarto de aseo y baterías sanitarias completas.

“Se pensó en todo. Para garantizar la autonomía operativa del complejo tenemos subestación eléctrica, planta eléctrica de emergencia, cuarto de UPS, y sistema hidroneumático con cuarto de bombas y tanque subterráneo”, señaló la gobernadora, Elvia Milena Sanjuan Dávila, quien en su discurso destacó: “Aquí debo mencionar a dos personas de mucha importancia en esta obra, a nuestro dos veces gobernador Luis Alberto Monsalvo, porque fue él quien visionó, contrató y construyó esta sede universitaria para el centro del Cesar. También es menester mencionar al exalcalde Henry Chacón, porque hoy se materializa una promesa suya”.

Le sugerimos: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

Por su parte, el rector nacional de la UNAD, Jaime Leal Afanador, aseguró en el marco de la inauguración que: “Aquí tendremos una oferta académica de más de 159 programas de educación superior. En toda esta zona de influencia vamos a atender a los estudiantes y jóvenes que salen como bachilleres, no como antes, como muchos de ustedes tuvieron que hacer, salir a buscar una universidad por fuera, porque la UNAD tiene una ventaja y es que va al territorio, no extrae a los jóvenes del territorio”.