La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Educación Municipal, expidió el calendario académico del año lectivo 2026 para las Instituciones Educativas en los niveles de preescolar, básica, media y educación para adultos que prestan el servicio público educativo en Valledupar, de acuerdo a la resolución Número 001055.

De acuerdo a la disposición, la apertura del calendario escolar será el 19 de enero de 2026, extendiéndose el primer periodo académico hasta el 29 de marzo de 2026. El segundo periodo comenzará el 6 de julio y las labores finalizarán el 29 de noviembre de 2026.

También contempla 12 semanas de receso estudiantil, incluyendo la semana de receso del 5 al 11 de octubre de 2026. De acuerdo con la intensidad horaria establecida por el Ministerio de Educación Nacional, el año académico está diseñado en 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos periodos semestrales.

De igual manera, se establecen calendarios especiales para las Instituciones Educativas de las zonas rurales cafeteras e indígenas, como las Instituciones Educativas Villa Germania, Virgen del Carmen (La Mesa), Agrícola La Mina, San Isidro Labrador de Atánquez, Promoción Social Guatapurí, Kagabba Matsukumake y Kanzansinamke, que iniciarán actividades el 12 de enero de 2026 y concluirán el 22 de noviembre del mismo año.

En cuanto a la Institución Educativa Indígena Gun-Aruwan del pueblo Arhuaco, su periodo especial iniciará el 19 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 22 de noviembre de 2026, respetando sus particularidades culturales y los calendarios ecológicos propios, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 0481 de 2025, que reconoce el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) como política pública de Estado.

La secretaria de Educación Municipal, Karol Lobo Cardona, señaló: “Mediante esta resolución, la administración municipal del alcalde Ernesto Orozco Durán, reafirma su compromiso de planeación y desarrollo del proceso educativo en todos los niveles y territorios, garantizando el cumplimiento de las semanas efectivas de clases, la formación integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la calidad educativa de Valledupar”.