Los proyectos sobre energías limpias y gas natural en Sucre siguen expandiéndose por el departamento, en especial por la ruralidad.

Leer más: Esto dijo Jarlan Barrera de las rechiflas de la afición de Junior

En las últimas horas fue oficializada la entrada en operación del gas natural domiciliario en la vereda Santa Rita, del municipio de Ovejas, región de los Montes de María.

La gobernadora Lucy García Montes, inauguró el servicio que hace parte del programa de gasificación que adelanta su administración.

La vereda Santa Rita se convierte en la segunda del departamento en contar con gas domiciliario financiado con recursos públicos. En Santa Rita hay 22 hogares que ya cuentan con este servicio esencial.

La mandataria destacó la importancia de llevar servicios públicos a las zonas que históricamente han sido excluidas como en este caso los Montes de María.

Ver también: Designan a Maribel Castro Flórez como nueva secretaria de Educación del Atlántico

“Para mí es muy importante ver los rostros de ustedes, mujeres, que hoy tienen gas. Por la salud, por el medio ambiente y por el bolsillo. Este servicio nos une y nos permite mejorar la calidad de vida de las familias rurales”.

El proyecto fue ejecutado en convenio con Surtigas, que instaló alrededor de 900 conexiones en los corregimientos de Flor del Monte, La Peña y la vereda Santa Rita, garantizando un servicio continuo, seguro y económico para las familias.

Le sugerimos: Petro dice que demandará a Leonardo Helicopters, empresa que hacía mantenimiento a helicóptero presidencial, por incumplimiento de contrato

Geovanys Salgado es una de las beneficiarias que se mostró feliz y agradecida con este proyecto que redunda no solo en la economía de su hogar sino en la calidad de vida de las familias.

“Muy agradecida, le decimos adiós a la leña y al humo”, sostuvo la mujer para quien además este cambio representa tranquilidad, salud y dignidad en su propio hogar.