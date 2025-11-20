Maribel Castro Flórez fue designada este jueves como nueva secretaria de Educación del Atlántico. Así lo confirmó el gobernador Eduardo Verano, quien resaltó las cualidades profesionales y humanas de la funcionaria para mejorar la calidad educativa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento.

“Conozco de cerca las capacidades de Maribel Castro, su compromiso con la educación y su profundo conocimiento del sector. Es una funcionaria dedicada, con resultados visibles y estoy seguro de que su liderazgo seguirá impulsando la transformación educativa que necesitan nuestros estudiantes”, afirmó el gobernador.

Puso de presente que: “durante su gestión como subsecretaria de Educación, Castro Flórez lideró programas emblemáticos como “Mi Colegio Bacano”, iniciativa que busca mejorar los ambientes escolares en todos los aspectos de las 86 instituciones educativas del departamento.

Además, encabezó la planeación y puesta en marcha de estrategias para la preparación de los estudiantes de grado 11 en las pruebas Saber, logrando que, según datos recientes del ICFES, el 68 % de los colegios del Atlántico mejoraran su desempeño académico en 2025, y que una institución educativa del sur del departamento ascendiera por primera vez a la categoría A.

Al asumir su nuevo cargo, Castro Flórez expresó su agradecimiento al gobernador por la confianza depositada en su labor. “Me siento profundamente complacida con esta designación y agradezco al gobernador Eduardo Verano por su respaldo. Asumo este nuevo reto con el compromiso de seguir fortaleciendo la educación del Atlántico, apostando por una formación integral, de calidad y con oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes”.

Cabe resaltar que Maribel Castro es licenciada en Psicopedagogía, magíster y doctora en Educación. Su experiencia en los sectores público y privado le ha permitido liderar procesos para el mejoramiento de la calidad educativa en el Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico.

Ha ejercido como Líder de evaluación en la Secretaría de Educación de Barranquilla por 4 años y directiva docente por 20 años. Actualmente, cuenta con dos Magíster en Educación y Aprendizaje, así como un doctorado en Educación.