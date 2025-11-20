Un hombre conocido como ‘el Dawis’, de 32 años, fue capturado este jueves en Cartagena mientras fingía trabajar como domiciliario para presuntamente distribuir marihuana puerta a puerta.

Le puede interesar: Dos homicidios en menos de 24 horas estremecen al barrio La Paz, en Santa Marta

El procedimiento se realizó en el sector Los Tres Postes, barrio La Quinta, donde patrulleros del CAI San Lázaro interceptaron al sospechoso cuando se desplazaba en motocicleta.

Durante la inspección, los uniformados revisaron la maleta de domicilios y encontraron nueve paquetes prensados de marihuana, equivalentes a más de 10.000 dosis, cuyo valor supera los 10 millones de pesos, informó la institución.

Vea aquí: Nuevas comunidades rurales de Sucre cuentan con gas natural

“En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, fue capturado un sujeto en flagrancia por el tráfico local de estupefacientes. Durante el procedimiento fueron incautados nueve paquetes equivalentes a más de 10 mil dosis de marihuana, con un valor que supera los 10 millones de pesos. Asimismo, fue incautada la motocicleta donde se movilizaba”, precisó la Policía.

Policía Metropolitana de Cartagena los uniformados revisaron la maleta de domicilios y encontraron nueve paquetes prensados de marihuana, equivalentes a más de 10.000 dosis, cuyo valor supera los 10 millones de pesos.

Las autoridades también confirmaron que ‘el Dawis’ tenía anotaciones judiciales previas por tráfico de estupefacientes y lesiones personales. Tanto los paquetes de droga como la motocicleta quedaron bajo custodia, y el detenido fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para las audiencias preliminares.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, señaló que este caso se suma a los resultados contra el tráfico local de estupefacientes en la ciudad.

Lea también: Con maquinaria amarilla atienden los puntos críticos en San Benito, Sucre

En lo corrido del año, la institución ha capturado 2.441 personas por este delito y ha incautado más de 590 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo el general Peña.

Le sugerimos: Sincelejo se prepara para celebrar sus 250 años de historia

La Policía reiteró que mantiene operativos focalizados para judicializar a quienes participan en actividades delictivas y pidió a la comunidad aportar información veraz y oportuna para fortalecer los resultados.

La institución recordó que los canales de denuncia garantizan absoluta reserva y resultan claves para desarticular redes dedicadas al microtráfico.