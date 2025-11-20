La ciudad de Sincelejo, considerada la flor de la Sabana, celebra este viernes 21 de noviembre su cumpleaños 250.

Para conmemorar tan importante fecha la alcaldía de Sincelejo programó eventos que tendrán como sede los alrededores del Parque Santander que son el centro de la ciudad.

La programación inicia a las 7:00 de la mañana con una alborada musical y una hora y media después, es decir, a las 8:30 de la mañana será la celebración eucarística en la Catedral San Francisco de Asís.

Una vez finalice la ceremonia religiosa habrá una ofrenda floral en la escultura de Antonio de la Torre y Miranda que se encuentra frente a la Catedral y quien es el fundador de la ciudad en el año 1775.

Los actos conmemorativos serán liderados por el secretario de Movilidad y Tránsito del municipio de Sincelejo, Joan Troaquero, que está en calidad de alcalde encargado porque el titular Yahir Acuña Cardales se encuentra fuera del país.