El emblemático y renovado Estadio 20 de Enero, de Sincelejo, abre una vez más sus puertas para que los amantes del béisbol se deleiten con la ‘The Pro Experience Series’.

Esta serie de béisbol del más alto nivel tendrá como protagonista a la novena Toros de Sincelejo que se medirá este jueves y viernes a partir de las 7:00 de la noche en un duelo internacional ante un equipo estadounidense conformado por peloteros de último año universitario: talento de élite, hambre de profesionalismo y un nivel competitivo que promete espectáculo.

El certamen deportivo es organizado por la alcaldía de Sincelejo a través del Instituto Municipal de Deportes (Imder).

El alcalde Yahir Acuña Cardales, promotor de este evento, sostuvo que la casa del béisbol en la ciudad “se vuelve a encender y las puertas están abiertas para todos de manera gratuita, para seguir viviendo la época dorada del deporte en Sincelejo”.