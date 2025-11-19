La presunta imprudencia vial del conductor de un vehículo tipo camioneta que transitaba entre Chochó y Sincelejo y que habría invadido el carril de una motocicleta que iba en sentido contrario, tiene en grave estado de salud al motociclista.

Se trata de Roberto Antonio Moreno Sequeda, de 79 años, a quien por la gravedad de las lesiones sufridas en su pierna derecha se la debieron amputar, pese a los esfuerzos del personal médico que lo recibió la noche del martes 18 de noviembre minutos después de haber ocurrido el siniestro vial.

El motociclista se desplazaba de la cabecera de Sincelejo hacia el corregimiento de Chochó en una Honda de placa RGU-53, cuando lo habría embestido la camioneta Hyundai negra de placas GNO-485 que conducía el abogado Iván José Aleán Corrales, que se habría dado a la fuga. Pese a ello una patrulla de la Policía lo retuvo cuando transitaba por las afueras del relleno sanitario.

Cortesía

No tuvo opción de negarse porque la destrucción de la parte frontal del vehículo lo delató y de paso las versiones de la ciudadanía lo señalaron como el autor del grave accidente.

El reconocido locutor Edwin Moreno, que es hermano de la víctima, informó del doloroso hecho a través de sus redes sociales donde indicó: “Pido a Dios que nos ayude a Recuperar la Salud de mi Hermano Roberto, que fue arrollado por un vehículo conducido por el señor Iván Aleán Corrales, Presuntamente en estado de embriaguez, se dio a la fuga y fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía, Pido Oración por la salud de mi Hermano Roberto Moreno”.

La víctima de este accidente es pensionado del Instituto Agustín Codazzi y padre del actual delegado Departamental de la Registraduría en Sucre, Roberto Moreno Ledezma.