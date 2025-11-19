Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

Con la finalidad de continuar fortaleciendo el tejido social y garantizar la atención integral de las comunidades en los territorios de Sucre, la gobernación y la Policía Nacional formaron a 78 auxiliares de la institución en salud mental.

Este proceso lo adelantaron a través de la estrategia Sucre Escucha que, según su coordinadora, Sandra Toro, pretende “dejar capacidad instalada para atender las necesidades en salud mental de todos los sucreños y combatir la tristeza, el bullying, los intentos de suicidio y el consumo de sustancias. Es así que estos 78 auxiliares no solo están preparados en seguridad, sino también en salud mental para atender los llamados de la población y contribuir a una seguridad integral”.

La Cruz Roja Colombiana, seccional Sucre, acompañó el proceso formativo con contenidos enfocados en primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, manejo de trastornos, abordaje y autocuidado, salud mental y reducción del estigma, que buscan disminuir los casos asociados a salud mental en el departamento de Sucre y fortalecer las capacidades de respuesta en cada territorio.

