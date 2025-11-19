La Procuraduría General de la Nación aperturó una indagación previa contra el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña Cardales, por presuntos actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2025.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Ministerio Público que fue emitido al mediodía de este miércoles 19 de noviembre, “la indagación se inició tras un video publicado en un medio de comunicación en el que se mostraría al mandatario explicando los pormenores detrás del negocio del PAE y la manera cómo se han obtenido millonarias coimas con recursos de este programa, las cuales, al parecer, serían pagadas al investigado, por parte del proveedor, después de adelantarse el pago de nómina de los trabajadores”.

Con la indagación la Procuraduría busca establecer si en el marco del PAE se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado.

Es de anotar que con ocasión del video al que hace alusión la Procuraduría, el pasado 14 de noviembre la ciudadana Tatiana Torres Corrales, suegra del alcalde de Sincelejo, emitió un comunicado a la opinión pública en el que indica que “… personas no autorizadas han difundido presuntos videos e imágenes que han sido manipulados mediante herramientas tecnológicas, con el fin de distorsionar la realidad y afectar de manera malintencionada la integridad y la unidad de mi familia. Dicho contenido constituye una alteración indebida de material audiovisual y una vulneración a derechos fundamentales”.

Agrega en el documento que tiene sello de autentificación de la Notaría Tercera de Sincelejo, que iniciará las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes para que investiguen y sancionen a los responsables.

Se está a la espera de un pronunciamiento por parte del alcalde Yahir Acuña Cardales sobre la indagación en la Procuraduría.