El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, demostró que sigue en su propósito de aspirar a la Presidencia de la República y para ello le entregó a la Registraduría Nacional del Estado Civil más de 1.600.000 firmas.

Con este acto, que se efectuó el martes 18 de noviembre en la ciudad de Bogotá, el político sucreño oficializó su candidatura por el movimiento Colombia Diferente. Esto se produce tras su salida de La Fuerza de las Regiones donde estaba junto a otros tres exmandatarios de las regiones del país.

“Esta campaña nació en las regiones. Nació en los jóvenes, en las mujeres cuidadoras, en los campesinos, en los emprendedores y en quienes sienten que a Colombia le robaron la O: la O de Oportunidades, la O de Orden y la O de Optimismo. Y en millones de colombianos que como yo quieren recuperar el país”, dijo el candidato durante el acto de entrega de las firmas.

Sobre su salida de La Fuerza de las Regiones Espinosa Oliver indicó que este episodio no define su aspiración ni su proyecto. “Las coyunturas pasan, los proyectos quedan. La causa de las regiones está por encima de cualquier diferencia política. Y este 1.6 millón de firmas demuestra que Colombia está pidiendo, a gritos, un liderazgo que huela más a región.

Su propuesta plantea autonomía política, fiscal y administrativa para las regiones; un Estado moderno, rápido y útil; seguridad jurídica para invertir; y una ventanilla única digital que reduzca trámites y abra oportunidades.

Colombia Diferente inició ya una gira por las siete regiones del país para presentar su propuesta de gobierno.