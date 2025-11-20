Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó a cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que prestan sus servicios en la cárcel La Vega.

A los capturados, entre ellos tres mujeres, el ente investigador-acusador los procesa por los delitos de acceso carnal violento agravado y abuso de autoridad en el que habrían incurrido en el año 2019 con una interna del pabellón de mujeres de la cárcel La Vega, de Sincelejo.

Las detenciones, que se registraron entre la tarde y la noche del miércoles 19 de noviembre ocurrieron en simultánea en las ciudades de Sincelejo y Corozal (Sucre) y en Barranquilla, cobijan a Alexandra Chartuni Barrios, Luz Karina Acosta Romero, Jany Prasca Meza, Juan Pablo Salazar Solano y Juan Carlos Benítez Bohórquez.

Una fuente de entero crédito le dijo a este medio que los hechos por los que son procesados los miembros del Inpec están relacionados con un procedimiento adelantado en el mes de diciembre de 2019 cuando habrían ingresado al pabellón de mujeres del penal y presuntamente a una de las reclusas le metieron las manos en sus partes íntimas.