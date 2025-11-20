A través de una carta dirigida al comandante del Grupo Técnico de CATAM, teniente coronel Erwin Sierra, la empresa Leonardo Helicopters anunció la suspensión temporal del mantenimiento al helicóptero presidencial. Esto debido a la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton.

Leer más: Junior 1, Medellín 0: ¡Con el alma!

“Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008)”, se lee en la misiva.

Asimismo, la empresa señaló que dicha suspensión será mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Esta medida preventiva se adopta con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales. En ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC”, añadió Leonardo Helicopters.

Ver también: Así reaccionó Nayib Bukele luego que de que ‘Bolillo’ Gómez no clasificara a El Salvador al Mundial 2026

La aseguradora indicó también que ya ha iniciado los procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia OFAC correspondiente, y manifestó su intención de reanudar el soporte tan pronto como sea posible.