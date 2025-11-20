El presidente Nayib Bukele reaccionó en sus redes sociales a la eliminación de El Salvador al Mundial 2026, en manos del entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, en quien depositó su voto para liderar este proyecto deportivo, considerado por el mandatario como “prioritario”.

Leer más: Junior 1, Medellín 0: ¡Con el alma!

Sin embargo, ‘Bolillo’ no fue la solución para que el equipo salvadoreño cumpliera su sueño de ir a la Copa Mundo, y ahora tendrán que esperar otros cuatro años para intentar conseguir el cupo al Mundial de 2030.

En la fase de grupos de las Eliminatorias de la Concacaf, El Salvador quedó en el Grupo A con Panamá, Surinam y Guatemala, por lo que había una ilusión en el país centroamericano, y aun más por ser el dirigente el ‘Bolillo’ Gómez, con una hoja de vida intachable en Centroamérica.

Al final, El Salvador cerró en la última casilla con apenas tres puntos y -9 en la diferencia de gol, esto luego de una victoria y cinco derrotas, que lo sacó de la Concacaf.

Ver también: 15 barrios de Barranquilla y 42 de Soledad siguen sin agua por fuga: antes de la media noche de este miércoles se restablecerá el servicio

Luego de la desclasificación, el presidente de El Salvador hizo una publicación que ya es tendencia en redes sociales: La imagen de una playa, acompañada del mensaje: “Y comienza -Punta Mango- Surf City 2″.

El trino se hizo viral, ya que los internautas consideran que el mandatario se quedó sin palabras ante el hecho y prefirió ignorar el fútbol, enfocándose en el surf, un deporte que actualmente está en auge en el país centroamericano.

Tras el fracaso del director técnico colombiano, el mandatario prefirió enfocar su agenda en otro proyecto, refiriéndose a este deporte que impulsa a su país como destino turístico y en un lugar clave sobre el nivel del mar.

Le sugerimos: Hombre desentierra a su hijo del cementerio y lo lleva a su vivienda

Precisamente sobre Hernán Darío Gómez o la Selección de El Salvador, Bukele no ha divulgado un mensaje directo, más que dirigirse al Surf en localidad de San Miguel, tan pronto terminó el duelo contra Panamá.