Sobre el mediodía de este miércoles 19 de noviembre, en la calle 17 entre carreras 8 y 7B de la ciudad de Barranquilla la empresa Triple A detectó una fuga en tubería por lo que tuvieron que adelantar una intervención por emergencia para la reparación lo que obligó a la suspensión del servicio de agua potable en por los menos 15 barrios de la capital del Atlántico y más de 40 en Soledad.

La empresa de servicios públicos había calculado inicialmente que los trabajos de reparación tendrían una duración estimada de entre 6 y 8 horas, sin embargo, debido a interferencias con redes de alta tensión en el punto donde se realiza la intervención, los trabajos se han extendido más del tiempo programado.

“Las cuadrillas continúan en el sitio adelantando las labores necesarias y se espera culminar los trabajos antes de la medianoche de hoy miércoles”, informó Triple A a través de un comunicado la noche de este miércoles.

Además, aseguraron que una vez finalicen los trabajos se procederá con el restablecimiento del servicio de manera gradual hacia las zonas afectadas en la ciudad y en el municipio de Soledad. “Triple A ofrece excusas por los inconvenientes ocasionados”.

Los barrios que continúan sin agua

Barranquilla:

El Ferry, Pasadena, La Chinita (CR 9/CR 12 - DG 5/CL 17), Simón Bolívar, Universal 1 y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires (un sector), Las Palmas (un sector), El Limón, Tayrona, El Parque Ba, San Nicolás, José Antonio Galán.

Soledad:

Bella Murillo, Calle 30 entre Carrera 36 y Circunvalar, Ciudadela Metropolitana (un sector), Costa Hermosa, Los Cosules, El Parque, El Río, El Tucán, Estadio, Hipódromo, La Arboleda, La Inmaculada, La Rivera, Las Ferias, Las Gaviotas, Las Margaritas, Las Moras, Las Trinitarias, Los Arrayanes, Los Balkanes, Los Laureles, Los Mangos, Primero de Mayo, Urbanización Puerta de Oro, Salamanca, Santa Inés, Simón Bolívar, Sitio Hermoso, Soledad 2000 (un sector), Terminal de Transportes, Urbanización Villas Las Moras, Victoria, Villa Zalamar, La Aragón, Villa Cecilia, Villa Las Moras, Villa Severa, Vista Hermosa, Normandía, Ciudad del Puerto, Ferrocarril Calle 30, Nuevo Éxito, Río de Aguas Viva.