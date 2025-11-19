Funcionarios del Instituto de Medicina Legal serán los encargados de establecer la causa de muerte del joven ingeniero civil Jesús Gabriel Calvo Ávila, de 26 años, quien fue encontrado sin vida en su apartamento ubicado en el sector de Caribe Verde, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

El hallazgo ocurrió hacia las 10:47 a. m. de este martes 18 de noviembre, cuando su madre, Bridas Ávila Guzmán, acudió a la residencia tras recibir una llamada del lugar de trabajo de su hijo, informándole que no había llegado a cumplir con su jornada laboral. Al ingresar al inmueble, la mujer encontró a Jesús tendido en el piso, sin signos vitales.

Calvo Ávila era natural de Sabanalarga y trabajaba como ingeniero civil para la empresa distrital Edubar.

Al sitio acudieron unidades de la SIJIN, SIPOL y el CTI, encargado de la inspección técnica al cadáver. De acuerdo con el reporte preliminar del CTI, el cuerpo no presentaba signos de violencia ni heridas producidas por algún tipo de arma.

Los investigadores señalaron que, al parecer, el fallecimiento podría estar asociado al consumo de fármacos o sustancias psicoactivas. Sin embargo, recalcaron que esta hipótesis está en verificación, a la espera del dictamen oficial de Medicina Legal.

Por otro lado, las autoridades buscan establecer los movimientos del joven durante la noche anterior y trabajan para identificar y contactar a la persona que, según versiones preliminares, lo habría acompañado antes de su muerte.