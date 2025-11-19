La rápida reacción de las autoridades permitió la captura de una mujer señalada de haber asesinado, con un arma cortopunzante, a un hombre en el barrio El Boliche, en el centro de Barranquilla.

El crimen se registró en la noche del martes 18 de noviembre y, según las primeras versiones, ocurrió tras una fuerte discusión entre ambos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, las patrullas fueron alertadas sobre la presencia de un cuerpo tendido en vía pública. Al llegar al sitio, los uniformados hallaron a un hombre, de entre 25 y 30 años, sin signos vitales y con una herida en la zona del cuello.

Testigos informaron que minutos antes la víctima se encontraba consumiendo sustancias estupefacientes en compañía de una mujer, quien habría sido la misma que, en medio de la riña, lo atacó con el arma blanca.

La presunta agresora, identificada por las autoridades como Yuverlis Loana Venera Iriarte, fue capturada a pocas cuadras del lugar del homicidio. La mujer, además, registra una anotación como víctima de tentativa de homicidio.

El caso quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que se encargó de realizar la inspección técnica y avanzar en la recolección de pruebas para determinar las circunstancias exactas del hecho.