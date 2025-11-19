Se conocen nuevos detalles del asesinato de un hombre en el municipio de Baranoa en horas del mediodía de este miércoles 19 de noviembre, hechos que ocurrieron en el sector de Altos de Buenavista, zona periférica de la población.

EL HERALDO conoció que, dicha víctima, sería Edgardo Luis Prentt Caraballo, también conocido en el mundo criminal con el alias de Gordo Prentt, de 29 años, señalado por las autoridades de ser un supuesto expendedor de drogas de ‘Los Costeños’.

Según el testimonio de las personas que habitan por ese sector, a eso de las 1:45 p. m., la víctima se encontraba en un domicilio cuando unos sujetos armados lo interceptaron con armas de fuego para dispararle.

En un intento de escape, el hombre salió corriendo del sitio, pero las balas de sus verdugos fueron mucho más rápidas, mismas que le segaron la vida en el lugar de los hechos.

Hasta la escena del crimen se trasladaron múltiples uniformados de la Policía, quienes se encargaron de la inspección técnica y la recopilación de información para esclarecer las circunstancias de este hecho violento.

Fuentes comunitarias consultadas señalaron que el hombre habría permanecido oculto en el sector; sin embargo, estos datos no han sido confirmados por las autoridades y hacen parte de las versiones iniciales que están siendo verificadas.

Cabe reseñar que, ‘Gordo Prentt’ había sido capturado por la Policía del Atlántico junto con otros tres sujetos el pasado mes de agosto del vigente por los delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes y fabricación tráfico porte de armas de fuego o munición.

Para ese entonces, al hoy occiso le figuraban tres anotaciones en el SPOA como indiciado por los delitos de fabricación, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y municiones y homicidio.

Entre ese grupo de capturados también se encontraba Michael Pulido Enrique alias Cabeza de Ponchera, de 23 años de edad, quien presenta una anotación en el SPOA como indiciado por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

En su momento, las autoridades indicaron que estos dos sujetos eran presuntos expendedores de estupefacientes al servicio de la estructura criminal ‘Los Costeños’ en el municipio de Baranoa. Asimismo fueron capturados Guillermo Enrique Roa, de 48 años, y Alexander Llanos Varela, de 20 años de edad.

Es importante mencionar que con este caso de homicidio, el municipio de Baranoa suma ya 29 asesinatos en lo que va de este año, cifra que ya duplicó todos los casos ocurridos en todo el 2024.