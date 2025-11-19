Un gran impacto ha causado en la comunidad de Pantasma, en el departamento de Jinotega, Nicaragua, un video que circula desde hace varios días en redes sociales.

En las imágenes, registradas por cámaras de seguridad en plena madrugada, se observa a un hombre caminar por una calle solitaria cargando sobre sus hombros el cuerpo de un joven.

Lo que para muchos comenzó como una escena desconcertante terminó revelando una historia marcada por el duelo. De acuerdo con autoridades locales, el hombre, cuya identidad se mantiene protegida, es un padre que perdió recientemente a su hijo de 17 años, quien falleció en un accidente de tránsito mientras manejaba una motocicleta.

Bajo los efectos del alcohol y en medio de una crisis emocional, el hombre acudió al cementerio a eso de las 2:00 de la madrugada del pasado 6 de noviembre, convencido de que el joven estaba “pasando frío” en su tumba, y decidió llevar el cuerpo hasta su casa.

Tras conocerse la situación, equipos del Ministerio de Salud y agentes de la Policía Nacional se trasladaron a la vivienda. Allí lograron conversar con el padre y persuadirlo de entregar el cuerpo, que luego fue regresado al cementerio para completar el proceso de sepultura.

Vecinos manifestaron que, pese a la impactante escena, comprenden el profundo dolor que atraviesa el hombre y han buscado brindarle apoyo emocional.

Hasta el momento no se ha informado si las autoridades gestionaron asistencia psicológica para él, mientras la comunidad lamenta un hecho que evidencia las dimensiones del duelo y la vulnerabilidad humana ante la pérdida.