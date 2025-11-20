Limpieza de cauces, levantamiento de jarillones y atención a puntos críticos en el municipio de San Benito Abad adelanta la Gobernación de Sucre a través de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Infraestructura.

Los trabajos que ejecutan con la maquinaria amarilla del departamento tienen como objetivo mitigar los efectos de las lluvias que persisten en esta zona de la Mojana y el San Jorge sucreño y que se extienden, de acuerdo con reportes del Ideam, hasta el mes de diciembre.

De momento están siendo intervenidos los sectores vulnerables de La U de Las Delicias. La intervención busca cubrir los puntos más críticos que afectan la infraestructura vial y los sistemas de drenaje, generando serias inundaciones debido a la rotura del boquete de Cara ‘e gato.

Con la ejecución de estos trabajos, más de 700 familias del sector de La U de Las Delicias se verán directamente beneficiadas, ya que las inundaciones y el mal estado de las vías habían generado un grave perjuicio a la movilidad, al acceso a servicios básicos y a la seguridad de los habitantes.

“Cumpliendo las instrucciones de la gobernadora Lucy García, estamos dando respuesta a los problemas históricos de la región. La limpieza de los cauces y el levantamiento de jarillones son medidas que dignifican la vida de nuestros habitantes, quienes han sufrido las consecuencias de las malas condiciones de las vías y las inundaciones por años”, aseguró Paola Tous, directora de la Unidad de Riesgos de Sucre.