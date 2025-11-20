La violencia volvió a sacudir al barrio La Paz, en el sur de Santa Marta, donde dos ataques sicariales registrados con menos de 24 horas de diferencia dejaron como saldo dos hombres muertos, en hechos que mantienen en alerta a las autoridades.

El primer caso ocurrió en la noche de este miércoles, cuando fue asesinado Jhon de Jesús, de 20 años. Según el reporte policial, la víctima se encontraba a pocos metros de su vivienda, en el sector de Circasia, Torre 15, cuando fue sorprendida por dos individuos en motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo malherido.

El joven fue trasladado inicialmente al centro de salud de La Paz y posteriormente remitido al hospital Julio Méndez Barreneche, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de una comisión del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín.

El segundo hecho se registró en horas de la mañana de este jueves, también en el barrio La Paz, específicamente en el sector de invasión Altos del Mar.

La víctima fue identificada como Robin Tapias, quien se encontraba caminando por una de las calles del sector cuando fue abordado por dos sujetos en una motocicleta. Tal como en el caso anterior, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos que le causaron la muerte en el lugar.

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades adelantaron que ambos hechos presentan características similares, por lo que investigan si podrían estar relacionados o responder a dinámicas delictivas que han venido afectando esta zona de la ciudad.

En el sector, la comunidad se mostró preocupada por la recurrencia de estos ataques y pidió mayor presencia policial.