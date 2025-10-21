La Secretaría de Educación de Sincelejo ya estableció el calendario académico para los establecimientos educativos estatales en los niveles de preescolar, básica y media, durante el año escolar 2026.

En la Resolución 2778 del 14 de octubre de 2025 quedó establecido que en la próxima vigencia habrá 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos períodos semestrales de 20 semanas cada uno.

El calendario contempla cinco semanas de desarrollo institucional que aplica para los maestros así: la primera va del 12 al 18 de enero, la segunda del 30 de marzo al 5 de abril, la tercera del 15 al 21 de junio, la cuarta del 5 al 12 de octubre (semana de receso escolar) y del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Durante estos tiempos los docentes y directivos se dedicarán a la formulación, desarrollo revisión, evaluación y ajustes al Proyecto de Desarrollo Institucional (PEI), entre otras actividades.

Los docentes y directivos docentes tendrán a su vez siete semanas de vacaciones y los estudiantes 12 semanas de receso escolar correspondiente a la temporada del 12 al 18 enero; Semana Santa del 30 de marzo al 5 de abril; vacaciones de mitad de año del 15 de junio al 5 de julio; semana de Receso Escolar del 5 al 11 y las vacaciones de fin de año del 7 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027.