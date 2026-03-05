El rescate estructural de la Institución Educativa María Reina, en Cartagena, es el más reciente logro del Plan de Intervención de Infraestructura Educativa que ejecuta la alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Educación Distrital.

La sede, que durante décadas funcionó en condiciones ruinosas, hoy renace como un espacio digno, con un entorno seguro y moderno para sus estudiantes, como era el objetivo del alcalde Dumek Turbay Paz, y para el que invirtieron $1.200 millones.

La intervención permitió la recuperación total de dos bloques principales. El primero, de dos pisos, cuenta con siete ambientes de aprendizaje y área de profesores, donde hubo reforzamiento y recuperación del sistema estructural que presentaba alto nivel de deterioro.

El segundo bloque adyacente, también de dos pisos, fue intervenido en su planta superior con cuatro aulas adicionales y un espacio administrativo. En el primer nivel adecuaron un espacio tipo auditorio, zona de esparcimiento, comedor y baterías sanitarias.

También ejecutaron mejoras en urbanismo exterior, mantenimiento de cerramientos, pintura, acabados y reparaciones estructurales menores.

Cortesía Alcaldía de Cartagena

La sede principal, que atiende en su mayoría a estudiantes de bachillerato, tiene capacidad para albergar hasta 870 estudiantes en jornadas diurna, tarde y nocturna.

“El rescate de la IE María Reina y de todas las demás instituciones demuestra el compromiso del Gobierno distrital con la dignificación de la educación pública. Durante décadas esta comunidad esperó una intervención estructural. No podíamos permitir que nuestros estudiantes siguieran recibiendo clases en condiciones ruinosas y peligrosas”, dijo el alcalde Dumek Turbay Paz.

Mirta Nowacky Gutiérrez, rectora de la Institución Educativa María Reina, calificó la intervención como un hecho sin precedentes. “Es un hecho histórico para nuestra comunidad educativa. Fueron décadas esperando esta intervención para que nuestros estudiantes recibieran educación de calidad en condiciones dignas. La institución estaba en estado ruinoso y representaba un peligro para el desarrollo académico. Gracias al acompañamiento permanente de la Alcaldía y la Secretaría de Educación, este proceso se llevó a término y hoy podemos dar fe de que nuestros estudiantes nunca estuvieron solos”.