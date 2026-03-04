Más de 100 vacantes estarán disponibles en La Guajira durante ExpoEmpleo Mujer 2026, una feria nacional liderada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) que busca generar oportunidades laborales reales para las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La jornada se desarrollará de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y permitirá que las participantes se conecten directamente con empresas que buscan talento humano en diferentes áreas, facilitando procesos de selección y entrevista en un mismo espacio.

En el departamento, el Sena Regional Guajira tendrá abiertas las puertas de sus 3 sedes de la Agencia Pública de Empleo (APE) en los siguiente municipios: Maicao: Sede Sena – calle 16 #44-46, Fonseca: Centro Agroempresarial y Acuícola, Kilómetro 1 vía a Barrancas y Riohacha: Sede de Comercio y Servicios del Sena – calle 21 #15-144

Además de la oferta de vacantes, las asistentes recibirán orientación ocupacional, con asesoría sobre cómo elaborar una hoja de vida atractiva, cómo prepararse para una entrevista laboral y cómo utilizar la plataforma de la APE para la búsqueda efectiva de empleo.

“Desde el Sena trabajamos para que cada mujer guajira encuentre oportunidades reales de empleo y crecimiento. ExpoEmpleo Mujer es un espacio para acercarlas a las empresas, fortalecer sus habilidades y dinamizar la economía de nuestro departamento”, afirmó Linda Tromp Villarreal, directora del Sena Regional Guajira.

Como parte de la programación en Riohacha, a las 9:00 a.m., se realizará una charla especial con Rita Pimienta, directora de Guajira News, una mujer guajira que ha construido su propio proyecto empresarial de manera exitosa y que compartirá su experiencia para inspirar a otras mujeres a alcanzar sus metas.