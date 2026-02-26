Gracias a las visitas de control aduanero a establecimientos abiertos al público adelantadas por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lograron la incautación de mercancía de contrabando en la ciudad de Cartagena.

Lea también: Nuevo frente frío se debilita y en los próximos días se alejaría del país: Ideam

Los uniformados adscritos a la División de Control Operativo Cartagena fueron los que llevaron a cabo el procedimiento recuperando 440.142 unidades de mercancía de procedencia extranjera, entre ellas confecciones, bisutería, perfumería, accesorios para teléfono celular, calzado, medicamentos y juguetería, entre otros artículos.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, la mercancía incautada está avaluada en más de $12 mil millones de pesos.

Lea también: “A mi niña le cortaron sus sueños”: familiares de estudiante del Sena asesinada en Las Américas

Durante la verificación a dichas mercancías, mediante visitas de control aduanero a establecimientos abiertos al público, labores de patrullaje urbano y controles sobre los ejes viales en el departamento de Bolívar, se estableció que la mercancía no contaba con la documentación que acreditara su legal ingreso al territorio nacional.

“Este resultado representa importantes beneficios para la economía del país, al fortalecer la protección del comercio formal. Asimismo, contribuye al recaudo tributario, evitando la evasión de impuestos y aranceles”, destacó la Policía.

Lea también: Hallan cadáver de mujer con signos de violencia en Soledad: junto al cuerpo fue dejado un cartel

Asimismo, indicaron que la incautación también protege a los consumidores frente a productos que podrían no cumplir con estándares de calidad y seguridad, especialmente en el caso artículos de uso personal.

Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invitó a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando información veraz y oportuna ante la línea Anticontrabando 159 y al correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, “donde se garantiza absoluta reserva de la información”.