El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunció este jueves 29 de enero una millonaria inversión destinada a la rehabilitación de 31 instituciones educativas más en este territorio.

La buena nueva, que se suma a los más de $450 mil millones que están siendo invertidos en la construcción de cinco nuevos colegios, en la rehabilitación de más de 50 instituciones y el fortalecimiento de programas universitarios en las aulas, bilingüismo, entre otros, fue dada a conocer por el mandatario en una reunión de la Junta Distrital de Educación de Cartagena que integra la alcaldía, el Sindicato Unido de Educadores de Bolívar, el Colectivo Traso y representantes estudiantiles y de padres de familia.

Las instituciones educativas a intervenir están ubicadas en las tres localidades de Cartagena.

“Los colegios en nuestro gobierno siempre han sido una prioridad. Para este 2026 le hemos apostado a que las instituciones educativas tengan lo mejor en todo, desde las paredes, techos, salones, zonas deportivas, pero sobre todo, que los estudiantes se sientan en un buen ambiente estudiantil, en un lugar adecuado para recibir sus clases”, sostuvo el alcalde Dumek Turbay.

En total, 20.461 estudiantes, de las tres localidades, de los 31 instituciones educativas serán los beneficiados de la aprobación de estos recursos para sus instituciones educativas y por supuesto el mejoramiento en general de sus lugares de educación.

Las instituciones educativas que tendrán su mejoramiento y adecuación con los recursos recién aprobados son:

Localidad 1

- IE San José Caño del Oro

- IE Antonia Santos

- IE Rafael Núñez - sede Ciudad de Santa Marta

- IE Normal Superior - Sede Emma de Escallón

- IE Ana María Vélez Trujillo - Sede República del Caribe.

- IE La Milagrosa

- IE Antonia Santos - Sede San Luis de Gonzaga

- IE San Juan de Damasco - Sede José Antonio Galán

- IE Liceo Bolívar

- IE José de la Vega.

Localidad 2

- IE Antonio Nariño - Sede Eduardo Santos Montejo

- IE Pedro Romero - Sede La Victoria

- IE Bayunca - Sede Las Latas

- IE Francisco de Paula Santander

- IE Clemente Manuel Zabala

- IE Hijos de María - Sede Rafael Tono

- IE Nuestra Señora Del Carmen - Sede SAC4

- IE 14 de Febrero

- IE El Líbano (Sede primaria)

- IE Playas de Acapulco

- IE La Libertad

Localidad 3

- IE Promoción Social

- IE República de Argentina

- IE María Cano

- IE Soledad Acosta de Samper - Sede Ana María Pérez

- IE Juan José Nieto

- IE Juan José Nieto - Sede El Educador

- IE San Francisco de Asís - Sede Membrillal

- IE José Maria Córdoba de Pasacaballos - Sede Bajos de San José.

- IE Bertha Gedeón de Baladi

- IE Ternera

El Sindicato Único de Trabajadores y Educadores de Bolívar que preside Pedro Herrera destacó la decisión del alcalde en seguirle apostando al tema de educación y sobre todo invertirle a la infraestructura educativa en Cartagena.