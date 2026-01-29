La Alcaldía de Cartagena anunció una inversión de más de 8 mil millones de pesos para recuperar integralmente las estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte.
Las obras que contemplan la renovación de pisos, paredes y techos; adecuación de baños; modernización de las redes eléctricas, de agua y de comunicaciones, así como mejoras en la iluminación y la adecuación de oficinas, dormitorios y áreas comunes, tendrán un impacto directo en las condiciones de trabajo de los uniformados y en la optimización de los tiempos de respuesta frente a situaciones de emergencia.
El alcalde Dumek Turbay Paz sostuvo que esta inversión hace parte de la estrategia distrital para fortalecer la seguridad ciudadana y dignificar el servicio policial en la ciudad.
“La Policía es una institución fundamental y un aliado clave para propiciar el orden y la seguridad en Cartagena. Por ende, desde el Distrito, debemos retribuir su ardua labor con las inversiones necesarias para proteger la integridad física de los uniformados y que tengan todo lo vital para hacer de la mejor manera su trabajo”, expresó el mandatario.
Las estaciones de Policía de Los Caracoles y Caribe Norte presentan un avanzado deterioro en su infraestructura como consecuencia del paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Humedad en las paredes, pisos levantados, fallas en las redes eléctricas, baterías sanitarias en mal estado y espacios inadecuados que afectan tanto las condiciones laborales de los uniformados como la atención a la ciudadanía.
Dichas estaciones cumplen un papel fundamental en la seguridad de los barrios y corregimientos de Cartagena, al ser puntos estratégicos desde donde coordinan la atención a la comunidad, la respuesta a emergencias y el trabajo operativo diario de la Policía Nacional.
Las obras serán entregadas durante el primer semestre de este 2026.
Bruno Hernández, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, afirmó que con esta inversión garantizan espacios dignos, seguros y funcionales para los policías y una mejor atención para la ciudadanía.