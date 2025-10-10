El pasado 4 de octubre falleció Mateo Andrés Brieva Arellano, un menor de 11 años residente del barrio Olaya Herrera, en Cartagena, luego de permanecer dos meses en coma tras someterse a una resonancia magnética en el Centro Médico Buenos Aires.

Leer más: Niño de 11 años pisó una botella de vidrio, le tomaron puntos y luego murió bajo un procedimiento del hospital

Se conoció que el niño, que cursaba quinto de primaria, durante el procedimiento sufrió un paro respiratorio, por lo que trasladado hasta el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, donde permaneció estas ocho últimas semanas.

Debido a esto, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) confirmó que adelanta una investigación para establecer las circunstancias del caso.

Asimismo, la madre del niño, Katrina Arellano, pidió a las autoridades que se esclarezca lo sucedido.

“Yo solo quiero que me aclaren qué le hicieron a mi hijo. Él caminaba, jugaba fútbol, era un niño sano. Fuimos a hacerle un examen, no a buscar su muerte”, expresó.

No olvide leer: Cámara captó atentado contra guardia del Inpec en Cartagena: intentó huir de su atacante

Además, la mujer relató con detalles los motivos por los que a Mateo Andrés le fue practicada la resonancia. Al parecer, el calvario inició cuando el menor pisó una botella de vidrio mientras jugando en el barrio, lo que generó una grave herida en su extremidad inferior.

“Yo lo llevé al CAP de Olaya y le cogieron unos puntos, pero no le sacaron nada. Después de un tiempo, lo volví a llevar porque veía al niño caminando incómodo pero me dijeron que tenía que llevarlo a otro lugar. Después yo lo llevé a la Casa del Niño por urgencias y lo dejaron hospitalizado, porque en una ecografía le salió que tenía un cuerpo extraño -un vidrio- dentro del pie”, relató a ‘El Universal’.

A causa del hallazgo del cuerpo extraño el niño debió ser sometido a una cirugía de la cual, según la Katrina Arellano, todo salió bien.

Lea también: Cartagena: ofrecen recompensa por información de “promotores” de caravanas y ‘piques’ ilegales

“Él cicatrizó y le dieron de alta el 10 de junio, pero le dejaron un seguimiento con pediatría y ortopedia. El 13 de julio, la ortopeda de la Casa del Niño lo vio y le mandó una resonancia para ver si en la planta del pie le había quedado algún residuo, entonces me dieron la orden para el Centro Médico Buenos Aires”, señaló.

La cita para la resonancia bajo sedación se la dieron para el 6 de agosto, fecha en que Arellano habló por última vez con su hijo.

“Cuando le tocó el turno lo pusieron bajo sedación, el niño tenía que despertar a los 10 minutos pero nunca lo hizo. Estaba morado, no reaccionaba, le dio un paro respiratorio. Le hicieron los primeros auxilios y después de 15 minutos el niño reacciona, pero cuando despierta ya está intubado. Cuando yo lo veo, él me suspira y queda en un coma profundo”, contó la mujer.

Lea aquí: Allegados de docente que murió mientras buceaba en Santa Marta hablan del caso: “Llevaba días planeando el viaje”

“Me dijeron que el niño había quedado como un vegetal, ya no era el mismo de antes, estaba muy delgado y los diagnósticos decían que no tenía mejoría”, añadió.

En medio del dolor por la pérdida de Mateo Andrés, sus familiares decidieron interponer acciones legales para que se esclarezcan las causas que originaron su deceso y se conozca a los responsables.

“Yo lo único que pido es justicia. Yo sé que nada me va a devolver a mi hijo, pero no quiero que este dolor tan grande que vive mi familia lo tenga otra persona. Este dolor tan grande que siente mi corazón como madre y como mujer no se lo deseo a nadie. Yo solo quiero que me aclaren qué le hicieron a mi hijo, él no era alérgico a nada. Él caminaba, jugaba fútbol, estudiaba, era un niño normal. Fuimos a hacerle un examen, no a buscar su muerte”, reiteró.

Dadis adelanta investigaciones

Sobre lo ocurrido con Mateo Andrés, el Dadis adelanta visitas de acompañamiento y verificación en el Centro Médico Buenos Aires.

“Desde el primer momento, el Dadis brindó acompañamiento integral, incluyendo apoyo psicológico, a los familiares del paciente, y coordinó el traslado inmediato del menor desde el sitio de los hechos hasta el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) para garantizar su atención especializada”, explica la entidad.

Lea también: A prisión dos hombres que intentaron asesinar a un comerciante en Mompox

“Durante la visita de inspección, se identificaron hallazgos que condujeron al cierre temporal de los servicios del establecimiento, con el propósito de salvaguardar la seguridad y la integridad de los pacientes. En estos momentos, el caso se encuentra en trámite en la Oficina Jurídica del Dadis para el inicio del proceso sancionatorio correspondiente”, agrega.

Centro médico Buenos Aires lamenta fallecimiento de Mateo Andrés

Por su parte, a través de un comunicado, el Centro Médico Buenos Aires lamentó el fallecimiento de Mateo Andrés y aseguró que entregó la información disponible a las autoridades.

“El Centro Médico Buenos Aires lamenta profundamente el fallecimiento del menor Mateo Andrés Brieva Arellano y expresa sus más sinceras condolencias a sus padres, familiares y allegados en este momento de tanto dolor. De igual manera informamos que hemos entregado de manera oficiosa toda la información disponible y pertinente a las autoridades competentes, relacionada con la atención brindada al menor ocurrida hace más de dos meses, con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se esclarezcan los hechos”, se lee.

Lea además: Hallan cadáver maniatado y con signos de tortura en Dibulla, La Guajira

Además, solicitaron se permita a las autoridades adelanten el debido proceso y evitar la difusión de información no verificada.

“Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la ética y la calidad en la atención de todos nuestros pacientes, así como nuestra disposición para colaborar plenamente con las entidades que llevan a cabo las investigaciones”, puntualiza.