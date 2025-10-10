Un juez de la República con funciones de control de garantías en el departamento de Bolívar acogió el pedido que le hizo la Fiscalía General de la Nación y en razón a ello le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a dos hombres señalados de intentar asesinar a un comerciante en el municipio de Mompox.

La decisión impacta a Néider Yesid Galván Martínez, de 26 años, y Jesús David Rodríguez Rodríguez, de 30, quienes son procesados por el delito de homicidio en modalidad de tentativa en concurso con hurto calificado.

A los dos las unidades de la Policía los detuvieron en el barrio San Francisco. Los vinculan en los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre cuando un comerciante identificado como Fabián Arturo Ospino Castro, de 42 años, fue atacado con un arma cortopunzante mientras se desplazaba en motocicleta por el barrio Bocagrande, de Mompox.

La víctima habría sido abordada por cinco sujetos que intentaron robarle dinero y objetos personales, y al no conseguir su propósito, lo agredieron y huyeron del lugar, dejándolo gravemente herido.

El teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento Policía Bolívar, informó que en lo corrido del año 2025 en Bolívar han intensificado los esfuerzos contra el hurto y el homicidio logrando a la fecha 33 capturas por el delito de homicidio y 80 por hurto.