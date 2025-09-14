Sobre las 10:00 de la noche del pasado sábado 13 de septiembre varios disparos acabaron con la vida de un hombre en el municipio de Magangué, Bolívar, muy cerca de donde trabajaba.

La víctima de este hecho de sangre fue identificada como Álvaro Beleño Suárez, de 36 años, quien se dedicaba a la venta de tiquetes en la Terminal de Transportes de Magangué.

Beleño Suárez se encontraba en inmediaciones de su lugar de trabajo cuando fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta que le dispararon en varias ocasiones.

El sitio del crimen se llenó de curiosos que impotentes observaban el cuerpo inerte de Álvaro. Más tarde llegaron las autoridades para acordonar el lugar y hacer las labores técnicas de inspección y levantamiento del cadáver.

En el barrio Pastrana, donde residía el occiso, no le conocían amenazas o problemas que justificaran el accionar violento que acabó con su vida.

Dos asesinados en Mompox en menos de 3 días

Los habitantes del municipio de Mompox, en Bolívar, se encuentran consternados por la situación de inseguridad que han vivido en las últimas horas. En menos de tres días dos hombres han sido asesinados en la población.

En la madrugada de este domingo 14 de septiembre, transeúntes encontraron el cadáver de un hombre en las inmediaciones del estadio de fútbol Titán. No tenía documentación y los vecinos de la zona afirmaron no conocerlo. Tampoco se tiene conocimiento de algún enfrentamiento a balas cerca del sitio.

Se trata del segundo asesinato en menos de tres días, luego de que el pasado 11 de septiembre, cuando en modalidad de sicariato asesinaron a Jairo Barrios Rojas, conocido con el alias de ‘Abichuela’, en el interior de una vivienda, ubicada en el barrio Primero de Octubre.

Sobre este crimen se supo que hombres en moto llegaron hasta el sitio, accionaron un arma de fuego en contra de la víctima y luego huyeron del lugar.

Se conoció que Barrios Rojas tenía antecedentes judiciales por delitos como acto sexual violento y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En noviembre de 2023 había sido capturado por orden judicial, señalado de participar en el homicidio de Beatriz Elena Gómez Chica y Osman González Argüelles, crimen ocurrido en enero de ese mismo año en el municipio.