Dos hermanos fueron violentamente atacados a bala por unos sujetos que se movilizaban en un motocarro. Como resultado de este ataque armado uno de ellos murió, mientras que el otro se debate entre la vida y la muerte.

El trágico hecho de sangre ocurrió en el barrio San José Etapa II, ubicado en el municipio de Baranoa, en horas de la madrugada de este domingo 14 de septiembre.

El hoy occiso fue identificado por las autoridades como Jesús Manuel Blanco Escalante, 30 años de edad, mientras que el herido responde al nombre de Luis Miguel Blanco Escalante, 20 años.

De acuerdo con el testimonio del lesionado, siendo las 4:40 a. m., Luis Miguel se desplazaba junto con su hermano a la altura de la vía Usiacurí por una trocha llamada Cero Estrés, a la altura del barrio antes mencionado.

Durante el recorrido, dos sujetos a bordo de un motocarro los interceptaron, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y disparó varias veces contra los hermanos, para luego escapar junto con su cómplice hacia un rumbo desconocido.

Jesús Manuel falleció en el lugar de los hechos debido a dos mortales impactos: uno en el mentón y otro en su oreja izquierda. Por su parte, Luis Miguel recibió un impacto en la región lumbar del lado izquierdo.

El joven de 20 años fue trasladado hasta un centro médico cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado.

El Comandante de estación y agentes del Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios en coordinación con SIJIN Y SIPOL, se encuentran adelantan labores de campo, con el fin de dar con la captura de los responsables.