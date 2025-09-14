En horas de la noche de este sábado 13 de septiembre un hombre fue acribillado por unos sujetos en moto. El hecho de sangre se registró en el barrio Villa Rosa, ubicado en el municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada como Carlos Javier Yépez Vásquez, de 41 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, siendo las 7:30 p. m., la víctima se encontraba caminando por la carrera 14D con calle 51B en el barrio antes mencionado.

De un momento a otro, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos.

Tras ser baleado, el hombre de 41 años quedó tendido en el piso hasta que varios vecinos del sector le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo hasta el Hospital Materno Infantil del barrio Ciudadela Metropolitana.

Minutos después de su ingreso, médicos de turno informaron que el hombre había fallecido a causa de la gravedad de sus heridas. El informe de los especialistas reveló que la víctima registraba siete mortales heridas por arma de fuego en múltiples partes de su cuerpo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio y capturar a los agresores.