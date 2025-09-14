La Policía Nacional adelantó una contundente ofensiva contra el crimen en los barrios El Santuario, Carrizal, La Sierrita y La Luz de la ciudad de Barranquilla, así como en El Manantial y Los Almendros del municipio de Soledad.

Durante el operativo se realizaron nueve diligencias de allanamiento y registro que permitieron la captura en flagrancia de ocho personas y la aprehensión de un menor de edad, por los delitos de porte ilegal de armas de fuego o municiones y tráfico de estupefacientes.

En las acciones se incautó un revólver calibre 38, 2.885 gramos de marihuana, 50 gramos de cocaína, 13 cartuchos calibre 38, cinco teléfonos celulares, tres tarjetas bancarias y siete millones de pesos en efectivo. Estos elementos eran utilizados para el tráfico de drogas y la recolección de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Las investigaciones permitieron establecer que los inmuebles intervenidos servían como centros de expendio de drogas al menudeo y bodegas de recolección de dinero de cobradiarios.

De acuerdo con información de inteligencia, las viviendas también funcionaban como puntos de encuentro para planear actividades delictivas en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Entre los detenidos se registran siete anotaciones judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes y hurto. Los capturados y el material incautado presuntamente estarían al servicio del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Costeños’.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó: “Esta operación refleja el compromiso de nuestros hombres y mujeres en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes y las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los barranquilleros. Continuaremos desplegando todas las capacidades para desarticular organizaciones que atentan contra la seguridad ciudadana.”

La Policía nacional reitera su compromiso con la seguridad de la comunidad e invita a los ciudadanos a brindar información que permita seguir golpeando estas estructuras criminales. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima a la línea de emergencias 123 o a la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.