La Armada de Colombia anunció que, en medio de dos operaciones desarrolladas en aguas del Caribe colombiano, se logó la incautación de 1,6 toneladas de cocaína este viernes 12 de septiembre.

Leer también: En video quedó registrado asesinato de motociclista en el barrio Cevillar

Se detalló que, en una primera operación, la droga era transportada en una lancha tipo GoFast, que se movilizaba de forma sospechosa y a alta velocidad en Bocas de Ceniza, en Barranquilla. En su interior fueron hallados 1.675 kilogramos de clorhidrato de cocaína, así como cuatro sujetos mayores de edad, tres colombianos y un jamaiquino, que fueron capturados en flagrancia durante el procedimiento de interdicción.

Por otro lado, de manera paralela, en Puerto Bolívar, en La Guajira, durante una inspección a una motonave de alto bordo, de bandera extranjera, que tenía como siguiente puerto una ciudad en España, tripulantes de la Estación de Guardacostas de Santa Marta hallaron e incautaron 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Durante esta operación no se presentaron capturas.

“En lo corrido del año 2025, se han incautado más de 160 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Caribe colombiano, afectando en más de 7.6 mil millones de dólares a los grupos narcotraficantes que delinquen en la región”, detalló la Armada en un comunicado.

Importante: En video quedó registrado asesinato de motociclista en el barrio Cevillar

La incautación de estos alijos, de acuerdo con la Armada, representa una afectación de más de 81 millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes, además de evitar la distribución de cerca de 4,2 millones de dosis de estupefacientes en calles del mundo.

El material incautado, la embarcación inmovilizada y las cuatro personas capturadas fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes.